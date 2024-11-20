Кубок Билли Джин Кинг — 2024: расписание матчей 20 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 20 ноября, продолжится финальная часть Кубка Билли Джин Кинг — 2024. В финале сыграют представительницы Италии и Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

20:00 мск. Ребекка Шрамкова (Словакия) — Жасмин Паолини (Италия).

Для теннисисток это первая очная встреча на турнирах категории WTA.

Ранее сборная Словакии впервые с 2002 года вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. Тогда ещё турнир назывался Кубком Федерации. В полуфинале словачки победили команду Великобритании в трёх матчах.

Сара Эррани в паре с Жасмин Паолини в рамках полуфинала Кубка Билли Джин Кинг обыграли польский дуэт Катажины Кавы и Иги Швёнтек со счётом 7:5, 7:5. Отметим, что во втором сете польские теннисистки вели со счётом 5:1, но упустили преимущество.