Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кубок Билли Джин Кинг — 2024: расписание матчей 20 ноября

Кубок Билли Джин Кинг — 2024: расписание матчей 20 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 ноября, продолжится финальная часть Кубка Билли Джин Кинг — 2024. В финале сыграют представительницы Италии и Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

20:00 мск. Ребекка Шрамкова (Словакия) — Жасмин Паолини (Италия).

Для теннисисток это первая очная встреча на турнирах категории WTA.

Ранее сборная Словакии впервые с 2002 года вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. Тогда ещё турнир назывался Кубком Федерации. В полуфинале словачки победили команду Великобритании в трёх матчах.

Сара Эррани в паре с Жасмин Паолини в рамках полуфинала Кубка Билли Джин Кинг обыграли польский дуэт Катажины Кавы и Иги Швёнтек со счётом 7:5, 7:5. Отметим, что во втором сете польские теннисистки вели со счётом 5:1, но упустили преимущество.

Сетка Кубка Билли Джин Кинг — 2024
Календарь Кубка Билли Джин Кинг — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android