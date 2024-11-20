Рафаэль Надаль: давал понять Ферреру, что ему не нужно быть обязанным ставить меня на игру

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выбор капитана национальной сборной Давида Феррера на матч Кубка Дэвиса с нидерландцем ван де Зандсхулпом (4:6, 4:6) в его пользу.

«Конечно, капитану было нелегко принять это решение. В конце концов, я искренне верю, что Давид Феррер отправил на корт игрока, который, по его мнению, имел больше всего шансов на победу. Это правда, верно? С самого начала я давал ему понять, что ему не нужно чувствовать себя обязанным ставить меня на игру. Честно говоря, я не был уверен, что буду играть. Да, в течение недели было много разговоров. Я не был уверен, потому что знал, что может произойти что-то подобное тому, что произошло сегодня. Давид был уверен, что я тот, кого нужно отправить на корт. Конечно, это был риск. Но это работа капитана, верно? В конце концов, он должен принимать правильные решения. Давид, я уверен, принял его, думая о том, что лучше для команды, а не для меня. Я даже дал ему больше шансов отправить Роберто Баутиста-Агута на корт, чем меня. Но у меня нет ничего, ни травмы, ни чего-то важного, что могло бы оправдать то, что я не готов», — сказал испанец на пресс-конференции.

Напомним, сборная Нидерландов вышла в полуфинал Кубка Дэвиса — 2024, обыграв Испанию (2-1) в четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2024. В своей последней игре в карьере Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6. В октябре 2024 года 38-летний испанец сообщил, что завершит карьеру после финального раунда Кубка Дэвиса — 2024.