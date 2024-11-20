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«Было только одно место, где он хотел сиять». Жюстин Энен — о сезоне Новака Джоковича

«Было только одно место, где он хотел сиять». Жюстин Энен — о сезоне Новака Джоковича
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Бывшая теннисистка экс первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен подвела итоги сезона для 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Его работоспособность в сезоне, который не был для него превосходным, действительно феноменальна. В этом сезоне многие сомневались в нём, что он поднимет свой уровень так высоко, чтобы сыграть так качественно в очень важном матче в его карьере (в финале Олимпиады-2024. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, его сезон был успешным. Он выиграл то, что хотел, то, что было его величайшей целью. Он прошёл через много этапов в этом году, было снижение мотивации, но ему удалось превзойти всё это, потому что было только одно место, где он хотел сиять», — приводит слова Энен Sportklub.

В этом сезоне 37-летний Новак Джокович не выиграл ни одного титула на турнирах категории ATP, но выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Париже.

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