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«Я достиг большего, чем когда-либо мечтал». Рафаэль Надаль — о завершении карьеры

«Я достиг большего, чем когда-либо мечтал». Рафаэль Надаль — о завершении карьеры
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал момент завершения своей профессиональной карьеры.

«Мне повезло, что мой дядя был тренером по теннису, и у меня была отличная семья. Я был просто ребёнком, который следовал за своей мечтой и работал изо всех сил, чтобы оказаться там, где я сейчас. Но многие люди изо всех сил стараются каждый день. Мне очень повезло в жизни, которую я смог прожить, я пережил незабываемые моменты благодаря теннису. Я бы хотел, чтобы меня запомнили как человека, который достиг большего, чем когда-либо мечтал», — сказал Надаль на корте.

Напомним, сборная Нидерландов вышла в полуфинал Кубка Дэвиса — 2024, обыграв Испанию (2-1) в четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2024. В своей последней игре в карьере Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6. В октябре 2024 года 38-летний испанец сообщил, что завершит карьеру после финального раунда Кубка Дэвиса — 2024.

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