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Елена Веснина внесена в список теннисисток, завершивших карьеру

Елена Веснина внесена в список теннисисток, завершивших карьеру
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде 38-летняя россиянка Елена Веснина внесена Международным агентством по честности в теннисе (ITIA) в список игроков, завершивших карьеру.

Веснина вернулась в теннис в начале 2024 года, заявив, что хочет сыграть на Олимпийских играх в Париже. После вылета с Олимпиады в первом круге она сказала, что проводит последний сезон в карьере. В сентябре этого года россиянка заявила, что хочет продолжить выступать в следующем сезоне.

Веснина в 2016 году на Олимпиаде в Рио‑де‑Жанейро одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде-2020 в Токио она вместе с Асланом Карацевым завоевала серебряные медали в смешанном парном разряде. Она победительница в парном разряде на Уимблдоне (2017), Открытом чемпионате Франции (2013), Открытом чемпионате США (2014), а также Открытого чемпионата Австралии (2016) в миксте.

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