Жюстин Энен рассказала, в чём она похожа на Рафаэля Надаля

Бывшая теннисистка экс первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен рассказала, в чём она похожа на завершившего карьеру 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Это может показаться странным, но я во многом похожа на Рафаэля Надаля. У нас есть только крошечный кусочек общей истории на Открытом чемпионате Франции по теннису. Он продолжил свой путь совсем другим путём, но у нас всё равно есть этот маленький кусочек общей истории. Было соучастие, потому что у нас была любовь к Открытому чемпионату Франции по теннису, любовь к грунтовому корту. Несомненно, у нас есть эта общая черта», — приводит слова бельгийки Eurosport.

Жюстин Энен и Рафаэль Надаль с 2005 по 2007 год становились победителями «Ролан Гаррос» в женском и мужском одиночных разрядах.