Жюстин Энен рассказала, чем Рафаэль Надаль выделяется на фоне других теннисистов

Бывшая теннисистка экс первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен рассказала, чем отличается 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль от других игроков.

«Думаю, дело в интенсивности. Во всяком случае, в личном плане это то, что я навсегда запомнила в его игре. Никогда такого не видела. Эта его сторона, я бы сказала, почти животная, это присутствие, эта сила, эта смелость проявляются довольно естественно. В каких бы условиях он ни выходил на корт, он проявлял сумасшедшую интенсивность. И это, на мой взгляд, то, что он всё равно оставит миру спорта. Он действительно выделяется для меня на этом уровне», — приводит слова бельгийки Eurosport.

Напомним, в своей последней игре в карьере Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса — 2024. В октябре 2024 года 38-летний испанец сообщил, что завершит карьеру после финального раунда Кубка Дэвиса — 2024.