Евгений Кафельников поделился самым ярким качеством Рафаэля Надаля

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал завершение карьеры 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля.

«Самое яркое, что запомнилось, конечно, его волевые качества как спортсмена, который отдал теннису всю свою жизнь. Его игра, его отношение подкупали многих болельщиков и, наверное, в том числе меня», — приводит слова Кафельникова «Спорт-экспресс».

Ещё 10 октября Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024. В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.