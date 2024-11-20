«Спасибо за стиль!» Арина Соболенко опубликовала фото в футболке с Рафаэлем Надалем

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото в кастомной футболке, которую компания Nike создала в честь ухода из спорта своего амбассадора – 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля.
Отметим, что Соболенко дополнила свой образ фирменной повязкой Надаля на голову.
«Один из лучших. Спасибо Nike за стиль Рафаэля Надаля!» — подписала фото Соболенко, добавив эмодзи «смех до слёз» и «огонь».
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.
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