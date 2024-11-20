Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс: многие хотели понять, как стать Надалем, но никто не смог

Серена Уильямс: многие хотели понять, как стать Надалем, но никто не смог
Аудио-версия:
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс записала обращение к теннисному сообществу по случаю завершения карьеры 22-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля.

«Рафаэль Надаль. Это имя легенды, имя, в котором столько вдохновения и силы. Я всегда восхищалась Рафой, мне нравилось то, что он делает, с тех пор как он впервые появился в туре в этих невероятно длинных шортах, которые я считала очень крутыми и стильными. Мне нравился его стиль, мощь и сила в руках. Он один из самых потрясающих, атлетичных, знаковых теннисистов в истории. Меня очень вдохновляло то, что я играла в одну эпоху с Рафой. Я смотрела и говорила: «Как мне быть похожей на Рафу Надаля?». Мне кажется, многие хотели понять, как стать Рафой, но никто не смог. Я никогда не выиграла бы столько «Больших шлемов» на одном покрытии. С ума сойти, это просто невероятно. И я даже не знаю, сможет ли кто-то это повторить.

Он уникальный спортсмен, невероятный теннисист и человек. Рафа всегда такой доброжелательный и скромный на корте и за его пределами. Я обожаю беспрецедентную скромность Рафы. Буду скучать по твоим матчам. Буду скучать по всему: по невероятной игре на корте, по тому, какой ты потрясающий человек и чемпион. Тебя всегда будет не хватать в туре, и я всегда буду восхищаться тобой и любить и поддерживать всё, что ты делаешь. Желаю тебе много любви, успехов и всего наилучшего», — сказала Серена Уильямс в видеообращении.

Материалы по теме
Рейтинг знаковых матчей Надаля: битвы с Федерером и Джоковичем, сенсация на «Ролан Гаррос»
Рейтинг
Рейтинг знаковых матчей Надаля: битвы с Федерером и Джоковичем, сенсация на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android