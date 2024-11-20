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Чжэн Циньвэнь одним словом описала Рафаэля Надаля

Чжэн Циньвэнь одним словом описала Рафаэля Надаля
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Китайская теннисистка пятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь кратко отреагировала на завершение карьеры 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.

«Легенда», — написала китаянка на своей странице в социальных сетях.

Ещё 10 октября Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024. В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Отметим, что 22-летняя теннисистка одержала 52 победы в 2024 году. Ранее никому из китаянок не удавалось выиграть столько поединков за один сезон.

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