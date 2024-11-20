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Калинская, Шнайдер и Эрика Андреева вошли в число номинантов ежегодной премии WTA

Калинская, Шнайдер и Эрика Андреева вошли в число номинантов ежегодной премии WTA
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала список лауреатов премии, ежегодно вручаемой по итогам сезона (WTA Player Awards). Победителей в номинациях традиционно будут выбирать представители международных теннисных СМИ, результаты голосования объявят на неделе с 9 декабря.

Теннисистка года:

Кори Гауфф (США);
Жасмин Паолини (Италия);
Арина Соболенко (Беларусь);
Ига Швёнтек (Польша);
Чжэн Циньвэнь (Китай).

Прогресс года:

Даниэль Коллинз (США);
Анна Калинская (Россия);
Марта Костюк (Украина);
Эмма Наварро (США);
Диана Шнайдер (Россия).

Новичок года:

Эрика Андреева (Россия);
Сонай Картал (Великобритания);
Зейнеп Сёнмез (Турция);
Ребекка Шрамкова (Словакия);
Лулу Сун (Новая Зеландия).

Камбэк года:

Аманда Анисимова (США);
Паула Бадоса (Испания);
Каролина Мухова (Чехия);
Наоми Осака (Япония);
Эмма Радукану (Великобритания).

Дуэт года:

Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия);
Анна Данилина (Казахстан) и Ирина Хромачёва (Россия);
Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элисе Мертенс (Бельгия);
Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия);
Сара Эррани и Жасмин Паолини (Италия);
Катержина Синякова (Чезхия) и Тэйлор Таунсенд (США).

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