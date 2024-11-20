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Калинская, Шнайдер и Эрика Андреева вошли в число номинантов ежегодной премии WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала список лауреатов премии, ежегодно вручаемой по итогам сезона (WTA Player Awards). Победителей в номинациях традиционно будут выбирать представители международных теннисных СМИ, результаты голосования объявят на неделе с 9 декабря.

Теннисистка года:

Кори Гауфф (США);

Жасмин Паолини (Италия);

Арина Соболенко (Беларусь);

Ига Швёнтек (Польша);

Чжэн Циньвэнь (Китай).

Прогресс года:

Даниэль Коллинз (США);

Анна Калинская (Россия);

Марта Костюк (Украина);

Эмма Наварро (США);

Диана Шнайдер (Россия).

Новичок года:

Эрика Андреева (Россия);

Сонай Картал (Великобритания);

Зейнеп Сёнмез (Турция);

Ребекка Шрамкова (Словакия);

Лулу Сун (Новая Зеландия).

Камбэк года:

Аманда Анисимова (США);

Паула Бадоса (Испания);

Каролина Мухова (Чехия);

Наоми Осака (Япония);

Эмма Радукану (Великобритания).

Дуэт года:

Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия);

Анна Данилина (Казахстан) и Ирина Хромачёва (Россия);

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элисе Мертенс (Бельгия);

Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия);

Сара Эррани и Жасмин Паолини (Италия);

Катержина Синякова (Чезхия) и Тэйлор Таунсенд (США).