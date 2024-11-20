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Швёнтек отреагировала на завершение карьеры Надалем, опубликовав редкие совместные кадры

Швёнтек отреагировала на завершение карьеры Надалем, опубликовав редкие совместные кадры
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала завершение карьеры 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем. Спортсменка опубликовала совместные фото.

Фото: страница швёнтек в социальных сетях

Фото: страница швёнтек в социальных сетях

Ещё 10 октября Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024. В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

В 2024 году Ига Швёнтек выиграла один турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Всего полька победила на пяти турнирах WTA в нынешнем сезоне. На Олимпийских играх в Париже Швёнтек стала бронзовым призёром.

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