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Мария Шарапова показала, как гуляет в футболке с Рафаэлем Надалем

Мария Шарапова показала, как гуляет в футболке с Рафаэлем Надалем
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях видео в кастомной футболке, которую компания Nike создала в честь ухода из спорта своего амбассадора – 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля.

«Единственный мерч, который я когда-либо носила, — это Spice Girls (популярная женская поп-группа. – Прим. «Чемпионата») и Рафа», — подписала видео Шарапова.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 19:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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