Мария Шарапова показала, как гуляет в футболке с Рафаэлем Надалем

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях видео в кастомной футболке, которую компания Nike создала в честь ухода из спорта своего амбассадора – 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля.

«Единственный мерч, который я когда-либо носила, — это Spice Girls (популярная женская поп-группа. – Прим. «Чемпионата») и Рафа», — подписала видео Шарапова.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.