Видео: Анна Калинская совершенствует работу ног на корте

14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская сделала репост видео, на котором она совершенствует работу ног и свою реакцию на корте с помощью блока упражнений. Предположительно, Анна уже начала подготовку к сезону-2025.

Ранее стало известно, что Калинская вошла в число претендентов на звание «Прогресс года» в рамках премии WTA Player Awards. За данное звание с Анной поборются Даниэль Коллинз (США), Марта Костюк (Украина), Эмма Наварро (США) и Диана Шнайдер (Россия). В голосовании примут участие представители международных теннисных СМИ, результаты объявят на неделе с 9 декабря.

Для Калинской сезон-2024 стал одним из лучших в карьере. Анна впервые дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема» (на Australian Open, уступила будущей финалистке Чжэн Циньвэнь). Также Калинская дважды становилась финалисткой турниров WTA (в Дубае и Берлине).