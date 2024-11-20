Штруфф обыграл Шаповалова и вывел Германию в полуфинал Кубка Дэвиса — 2024
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43-я ракетка мира представитель Германии Ян-Леннард Штруфф вывел Германию в полуфинал Кубка Дэвиса – 2024. В своём матче он в трёх сетах обыграл канадца Дениса Шаповалова. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:6.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
20 ноября 2024, среда. 16:40 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|7 7
|
|5
|6 5
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Штруфф выполнил восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Шаповалова 27 эйсов, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Игра прошла в Малаге, на арене «Паласио де Депортес Мартин Карпена». Ранее немец Даниэль Альтмайер одолел представителя Канады Габриэля Диалло — 7:5, 6:4. Счёт противостояния Германия — Канада — 2:0.
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