Штруфф обыграл Шаповалова и вывел Германию в полуфинал Кубка Дэвиса — 2024

43-я ракетка мира представитель Германии Ян-Леннард Штруфф вывел Германию в полуфинал Кубка Дэвиса – 2024. В своём матче он в трёх сетах обыграл канадца Дениса Шаповалова. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:6.

Штруфф выполнил восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Шаповалова 27 эйсов, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Игра прошла в Малаге, на арене «Паласио де Депортес Мартин Карпена». Ранее немец Даниэль Альтмайер одолел представителя Канады Габриэля Диалло — 7:5, 6:4. Счёт противостояния Германия — Канада — 2:0.