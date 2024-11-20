Борис Беккер обратился к Рафаэлю Надалю по случаю завершения карьеры

Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер обратился к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю, который вчера, 19 ноября, провёл свой последний матч в карьере.

«Один из самых культовых спортсменов, к сожалению, покинул теннис. Ты подарил нам невероятные моменты на корте, которые мы запомним навсегда. Глубокое чувство благодарности от меня и всех, кто любит игру», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Ещё 10 октября Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024. В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.