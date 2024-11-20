Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Спокойной тебе пенсии». Медведев опубликовал пост с судьёй, на которого накричал на AO

«Спокойной тебе пенсии». Медведев опубликовал пост с судьёй, на которого накричал на AO
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях послание судье ATP Хауме Кампистолю. Он известен тем, что стал причиной культовой истерики Медведева в полуфинале Australian Open – 2022, где россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса.

«У вас останутся приятные воспоминания о теннисном корте (эмодзи – «смех до слёз»)! Желаю вам спокойной пенсии», — написал Медведев в социальных сетях.

Напомним, на AO-2022 Медведев накричал на Кампистоля за то, что тот, по версии Даниила, слишком лояльно относился к коучингу, исходящему из бокса Циципаса. «Ты тупой? Его отец говорит в каждом розыгрыше! Ты ответишь на мой вопрос?! Бог мой, ты очень плох! Как ты можешь так плохо работать и быть в полуфинале турнира?! Смотри на меня, я разговариваю с тобой! Если ты его не накажешь, ты будешь, как это сказать… small cat», — выдал Медведев. Видео с этим моментом стало вирусным в соцсетях.

В комментариях к свежему посту Медведева болельщики стали критиковать его за то, что тот прощается с Кампистолем вместо того, чтобы сделать публикацию в честь завершившего карьеру Рафаэля Надаля.

Материалы по теме
«Ты тупой? Смотри на меня!» Медведев в гневе наорал на судью из-за подсказок отца Циципаса «Ты тупой? Смотри на меня!» Медведев в гневе наорал на судью из-за подсказок отца Циципаса
Рейтинг знаковых матчей Надаля: битвы с Федерером и Джоковичем, сенсация на «Ролан Гаррос»
Рейтинг
Рейтинг знаковых матчей Надаля: битвы с Федерером и Джоковичем, сенсация на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android