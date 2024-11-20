«Спокойной тебе пенсии». Медведев опубликовал пост с судьёй, на которого накричал на AO

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях послание судье ATP Хауме Кампистолю. Он известен тем, что стал причиной культовой истерики Медведева в полуфинале Australian Open – 2022, где россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса.

«У вас останутся приятные воспоминания о теннисном корте (эмодзи – «смех до слёз»)! Желаю вам спокойной пенсии», — написал Медведев в социальных сетях.

Напомним, на AO-2022 Медведев накричал на Кампистоля за то, что тот, по версии Даниила, слишком лояльно относился к коучингу, исходящему из бокса Циципаса. «Ты тупой? Его отец говорит в каждом розыгрыше! Ты ответишь на мой вопрос?! Бог мой, ты очень плох! Как ты можешь так плохо работать и быть в полуфинале турнира?! Смотри на меня, я разговариваю с тобой! Если ты его не накажешь, ты будешь, как это сказать… small cat», — выдал Медведев. Видео с этим моментом стало вирусным в соцсетях.

В комментариях к свежему посту Медведева болельщики стали критиковать его за то, что тот прощается с Кампистолем вместо того, чтобы сделать публикацию в честь завершившего карьеру Рафаэля Надаля.