Хольгер Руне сделал трогательное признание завершившему карьеру Рафаэлю Надалю

13-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне обратился к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» завершившему карьеру испанцу Рафаэлю Надалю.

«Рафа, ты был моим первым кумиром. Моей первая ракетка — Babolat. В шесть лет я носил безрукавки с торчащими руками-спагетти и банданой Nike. Твои постеры висели по всей комнате (позже появился Роджер). Ты был самым большим вдохновением, и мы все хотели быть тобой. Так много детей хотели быть тобой! Твоя личность, борьба на корте и результаты были легендарными. То, что ты сделал для тенниса, потрясающе. Ты по-прежнему вдохновляешь меня», — написал Руне на своей странице в социальных сетях.

Ещё 10 октября Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024. В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.