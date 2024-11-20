Кузнецова считает, что Радукану устала от слухов об отношениях с Алькарасом

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о возможном романе испанца Карлоса Алькараса и британки Эммы Радукану.

«Эмму и Карлоса давно, так сказать, шипперят, хотя серьёзных поводов они вроде и не давали. Но поклонникам нравится представлять этих симпатичных ребят в паре, и любые их слова друг о друге или лайки в соцсетях мгновенно растаскивают по пабликам. Эмма выложила в своём аккаунте фото из Малаги — казалось бы, ничего особенного, только вот в других источниках это фото уже было, и позади теннисистки стоял Карлос, который смотрел на неё и улыбался. Очень милое фото, но, видимо, Радукану устала от слухов и не стала их множить», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.