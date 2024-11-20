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Виктория Азаренко опубликовала обращение к завершившему карьеру Надалю

Виктория Азаренко опубликовала обращение к завершившему карьеру Надалю
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала пост в честь завершения профессиональной карьеры 22-кратным победителем мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем.

«Поздравляю с завершением исторической карьеры, Рафа. Ваша борьба, решимость и невероятная интенсивность вдохновили и изменили игру в теннис к лучшему! Всего вам самого лучшего!» — написала Азаренко.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 19:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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