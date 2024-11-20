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Marca сделала душевную обложку в честь завершения карьеры Рафаэля Надаля

Marca сделала душевную обложку в честь завершения карьеры Рафаэля Надаля
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Авторитетная испанская газета Marca посвятила обложку своего свежего номера 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю, который завершил профессиональную карьеру.

На обложке размещено фото грустного Надаля, но бо́льшую часть страницы занимает фраза: «Спасибо, спасибо, спасибо, Рафа».

Фото: Marca

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.

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