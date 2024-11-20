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Итальянские теннисистки вышли вперёд в матче со Словакией в финале Кубка Билли Джин Кинг

Итальянские теннисистки вышли вперёд в матче со Словакией в финале Кубка Билли Джин Кинг
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Женская сборная Италии по теннису вышла вперёд в противостоянии со Словакией в борьбе за титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг – 2024 (командный турнир).

В первом матче финала 78-я ракетка мира итальянка Лючия Бронцетти со счётом 6:2, 6:4 обыграла Викторию Грунчакову (238-й номер мирового рейтинга). Отметим, что во втором сете итальянка отыгралась со счёта 2:4.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. Финал
20 ноября 2024, среда. 19:15 МСК
Виктория Грунчакова
Словакия
Виктория Грунчакова
В. Грунчакова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

Встреча Бронцетти с Грунчаковой продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Лючия три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Виктории пять эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем одиночном матче финала сразятся четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини (Италия) и 43-й номер мирового рейтинга Ребекка Шрамкова (Словакия).

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. Финал
20 ноября 2024, среда. 21:00 МСК
Ребекка Шрамкова
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
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