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Дрейпер опубликовал пост, посвящённый завершению карьеры Надалем

Дрейпер опубликовал пост, посвящённый завершению карьеры Надалем
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15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер обратился к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» завершившему карьеру испанцу Рафаэлю Надалю.

Фото: страница дрейпера в социальных сетях

«Спасибо за вдохновение, Рафа! Культовый...» — написал британец на своей странице в социальных сетях.

Ещё 10 октября Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024. В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Напомним, в текущем сезоне Джек Дрейпер впервые вышел в полуфинал US Open. В 1/2 финала он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Кроме того, Дрейпер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

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