Веснина: знаю Надаля с 16 лет. Он не поменялся с того момента

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде 38-летняя россиянка Елена Веснина отреагировала на завершение карьеры 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.

«Сегодня Рафаэль Надаль объявил о завершении своей теннисной карьеры. От этого, конечно, становится нам всем грустно. Рафа подарил нам невероятное количество матчей. Он по-настоящему заставил полюбить нас теннис. Кто-то пришёл в этот вид спорта только благодаря нему. А кто-то будучи профессиональным игроком всегда на него опирался. Он был ориентиром для многих из нас и для меня в том числе.

Знаю Рафу с 16 лет. Он не поменялся с того момента. Он такой же скромный, такой же уважительный. Человек, который по-настоящему любит теннис. Он отдавал себя от и до. Символично, что он завершил свою карьеру в матче Кубка Дэвиса, потому что Надаль — командный игрок. Рафа, нам тебя будет не хватать, желаем тебе всего наилучшего в новом этапе", — сказала Веснина в своём обращении.