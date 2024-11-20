«Твоё наследие останется в веках». Род Лэйвер опубликовал архивное фото с Рафаэлем Надалем

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер прокомментировал завершение профессиональной карьеры 22-кратного победителя мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем.

«Рафа, наблюдать за твоими выступлениями было большой честью. Твоё наследие останется в веках. Спасибо за бесчисленные незабываемые моменты и за то, что ты установил стандарт мастерства, который будет вдохновлять последующие поколения. Желаю тебе счастья и успеха в этой новой главе», — написал Лэйвер в социальных сетях, приложив к посту архивное фото с Надалем.

Фото: из личного архива Рода Лэйвера

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.