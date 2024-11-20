Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Твоё наследие останется в веках». Род Лэйвер опубликовал архивное фото с Рафаэлем Надалем

«Твоё наследие останется в веках». Род Лэйвер опубликовал архивное фото с Рафаэлем Надалем
Аудио-версия:
Комментарии

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер прокомментировал завершение профессиональной карьеры 22-кратного победителя мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем.

«Рафа, наблюдать за твоими выступлениями было большой честью. Твоё наследие останется в веках. Спасибо за бесчисленные незабываемые моменты и за то, что ты установил стандарт мастерства, который будет вдохновлять последующие поколения. Желаю тебе счастья и успеха в этой новой главе», — написал Лэйвер в социальных сетях, приложив к посту архивное фото с Надалем.

Фото: из личного архива Рода Лэйвера

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.

Материалы по теме
Надаль ушёл из спорта. Как его проводил теннисный мир?
Истории
Надаль ушёл из спорта. Как его проводил теннисный мир?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android