Сборная Италии с Паолини завоевала Кубок Билли Джин Кинг – 2024
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Женская сборная Италии по теннису стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг – 2024. В финале командного турнира итальянки со счётом 2:0 обыграли команду Словакии.
Решающее очко команде Италии принесла четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини. Во втором одиночном матче она разгромила 43-ю ракетку мира Ребекку Шрамкову со счётом 6:2, 6:1. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 6 минут.
Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. Финал
20 ноября 2024, среда. 21:05 МСК
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
0 : 2
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|3
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|6
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
В первом поединке 78-я ракетка мира итальянка Лючия Бронцетти со счётом 6:2, 6:4 одолела Викторию Грунчакову (238-й номер мирового рейтинга).
Отметим, что команда Италии завоевала Кубок Билли Джин Кинг впервые с 2013 года, то есть спустя 11 лет. В прошлом году мужская сборная Италии завоевала Кубок Дэвиса.
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