Журавель — о Надале: я будто потерял кусочек своего прошлого

Спортивный комментатор и телеведущий Тимур Журавель отреагировал на завершение карьеры 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.

«По мировым каналам сейчас смотрю сюжеты о карьере Надаля, и мне вспоминается поездка на Australian Open 2012 года. Я тогда снимал антуражные видосы об обратной стороне турнира и иногда посматривал теннис. Но на финал Надаль — Джокович попасть даже с аккредой было нереально. И мы с продюсером Кириллом начали смотреть финал в нашем офисе на территории кортов. Прикол такого просмотра в том, что реакцию трибун на розыгрыши мы слышали живьём. Такой суперинтерактивный телепросмотр с 4D-звуком. Матч шёл упорный и грозил быть долгим, поэтому мы с Кириллом и комментатором Лёхой решили похулиганить. Пошли на самый дальний корт турнира и начали играть там в теннис. Точнее, играли они, а я мячи подавал. Мы думали: раз идёт такой финал, то до нас никому не будет дела. Но очень быстро по громкоговорителю над кортом прозвучал грозный голос секьюрити, что Большой брат всё видит и играть тут запрещено.

Мы вернулись к просмотру финала. Было ясно, что происходит величайший финал в истории. Матч досматривали в лобби отеля и удивлялись, сколько всего мы успели, пока два этих парня выясняют, кто сильнее. Играли они в итоге почти шесть часов. На награждение им принесли стулья, потому что они уже не могли стоять на ногах. Конечно, на смену одним великим придут другие, но мои тёплые австралийские воспоминания навсегда будут связаны с этими ребятами, один из которых завершил карьеру. И вместе с этим я будто потерял кусочек своего прошлого. Хотя нет. На самом деле, стал относиться к нему чуть трогательнее», — написал Журавель на своей странице в социальных сетях.