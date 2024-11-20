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Сборная Италии сравнялась с Россией и Испанией по числу титулов на Кубке Билли Джин Кинг

Сборная Италии сравнялась с Россией и Испанией по числу титулов на Кубке Билли Джин Кинг
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Женская сборная Италии по теннису сравнялась с командами России и Испании по количеству завоёванных титулов на Кубке Билли Джин Кинг/Кубке Федерации.

Итальянки стали обладательницами Кубка Билли Джин Кинг – 2024. В истории Италии это пятый титул главного командного теннисного турнира у женщин начиная с 1963 года (момента введения формата).

Страны-рекордсмены по количеству титулов на Кубке Билли Джин Кинг/Кубке Федерации:

США – 18 титулов;
Чехословакия/Чехия – 11;
Австралия – 7;
Италия – 5;
СССР/Россия – 5;
Испания – 5.

Кубок Федерации переименован в Кубок Билли Джин Кинг 17 сентября 2020 года.

Напомним, сборная России по теннису с 2022 года отстранена от командных соревнований из-за ситуации на Украине.

Интересно, что Чехия, Россия и Италия выиграли 16 из последних 20 розыгрышей Кубка Билли Джин Кинг.

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