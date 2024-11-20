Штруфф заявил, что Германия сделает всё возможное для победы в Кубке Дэвиса — 2024

43-я ракетка мира представитель Германии Ян-Леннард Штруфф прокомментировал выход Германии в полуфинал Кубка Дэвиса – 2024. В своём матче он в трёх сетах обыграл канадца Дениса Шаповалова. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:6.

«Денис играл потрясающе. Был очень тяжёлый матч. Он великолепно подавал. Вторая подача летела на скорости около 180 км/ч. Было тяжело принимать. Корт очень быстрый. Но мы сделали большой шаг вперёд и вышли в полуфинал. Конечно, мы хотим победить и выйти в финал уже сейчас. Нидерланды вчера провели потрясающий матч, обыграв Испанию на глазах множества зрителей. Так что мы ожидаем, что нас ждёт очень сильный соперник. Германия и Нидерланды — это своего рода соперничество. Мы постараемся сделать всё возможное. У них также потрясающие болельщики, так что с нетерпением ждём матча», — приводит слова Штруффа пресс-служба ATP.

Игра прошла в Малаге, на арене «Паласио де Депортес Мартин Карпена». Ранее немец Даниэль Альтмайер одолел представителя Канады Габриэля Диалло — 7:5, 6:4. Счёт противостояния Германия — Канада — 2:0.