Энди Маррей: Надаль бросал геймпады, проигрывая мне в PlayStation по всему миру

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей трогательно обратился к 22-кратному победителю мэйджоров испанцу Рафаэлю Надалю в честь завершения его карьеры.

«Рафа, я хотел поздравить тебя с самой невероятной карьерой. Я всегда был твоим большим поклонником, было невероятно смотреть твои матчи, тренироваться и соревноваться с тобой всё это время, с тех пор как мы познакомились в 13-14 лет.

Все теннисисты стремятся к страсти и самоотдаче, с которыми ты играл не только в матчах, но и на тренировках. Этими качествами ты запомнишься всем болельщикам. Ты, наверное, единственный теннисист, который никогда не бросал ракетку со злости, и это просто невероятно. Впрочем, когда ты проигрывал в PlayStation, дела обстояли иначе. Я видел, как Рафа бросал геймпады в гостиничных номерах по всему миру, когда он и его близкий друг Хуан Монако пропускали от меня на последних минутах, играя в Pro Evolution Soccer за его любимый «Реал».

Спасибо за всё, Рафа. Наслаждайся жизнью на пенсии, приятель», — сказал Маррей в видео, опубликованном в социальных сетях Кубка Дэвиса.

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