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Фото: сборной Италии вручили трофей Кубка Билли Джин Кинг – 2024

Фото: сборной Италии вручили трофей Кубка Билли Джин Кинг – 2024
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Сборной Италии по теннису вручили трофей Кубка Билли Джин Кинг – 2024. Команда завоевала его впервые с 2013 года.

В финале соревнований итальянки со счётом 2:0 обыграли команду Словакии. В первом поединке 78-я ракетка мира итальянка Лючия Бронцетти со счётом 6:2, 6:4 одолела Викторию Грунчакову (238-й номер мирового рейтинга). Решающее очко команде Италии принесла четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини. Во втором одиночном матче она разгромила 43-ю ракетку мира Ребекку Шрамкову со счётом 6:2, 6:1.

В четвертьфинальном раунде Кубка Билли Джин Кинг – 2024 сборная Италии со счётом 2:1 обыграла Японию. В полуфинале итальянки одолели команду Польши с Игой Швёнтек (2:1).

Сетка финальной части Кубка Билли Джин Кинг - 2024
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