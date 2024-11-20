Фото: сборной Италии вручили трофей Кубка Билли Джин Кинг – 2024

Сборной Италии по теннису вручили трофей Кубка Билли Джин Кинг – 2024. Команда завоевала его впервые с 2013 года.

В финале соревнований итальянки со счётом 2:0 обыграли команду Словакии. В первом поединке 78-я ракетка мира итальянка Лючия Бронцетти со счётом 6:2, 6:4 одолела Викторию Грунчакову (238-й номер мирового рейтинга). Решающее очко команде Италии принесла четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини. Во втором одиночном матче она разгромила 43-ю ракетку мира Ребекку Шрамкову со счётом 6:2, 6:1.

В четвертьфинальном раунде Кубка Билли Джин Кинг – 2024 сборная Италии со счётом 2:1 обыграла Японию. В полуфинале итальянки одолели команду Польши с Игой Швёнтек (2:1).

Материалы по теме Сборная Италии сравнялась с Россией и Испанией по числу титулов на Кубке Билли Джин Кинг

Главные трофеи российского тенниса: