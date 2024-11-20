Павлюченкова — о завершении карьеры Надаля: ушла эпоха скромных людей!
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021, 30-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отреагировала на завершение профессиональной карьеры 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.
«Ушла эпоха скромных людей!» — написала Павлюченкова, добавив эмодзи «разбитое сердце».
Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 19:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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