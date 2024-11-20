Павлюченкова — о завершении карьеры Надаля: ушла эпоха скромных людей!

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021, 30-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отреагировала на завершение профессиональной карьеры 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

«Ушла эпоха скромных людей!» — написала Павлюченкова, добавив эмодзи «разбитое сердце».

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.