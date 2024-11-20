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Владимир Познер отреагировал на большие призовые Синнера в прошедшем сезоне

Владимир Познер отреагировал на большие призовые Синнера в прошедшем сезоне
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Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отреагировал на большую сумму призовых первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в прошедшем сезоне.

— Владимир Владимирович, в этом году Янник Синнер выиграл Итоговый турнир ATP и заработал за пять сыгранных матчей $ 5 млн. Вы давний болельщик тенниса ещё с тех времен, когда в профессиональном спорте, не только в теннисе, не было таких больших денег. На ваш взгляд, положительно ли повлияли большие деньги на теннис, или это тот случай, когда дороже не значит лучше?
– Большие деньги, как мне кажется, делают любой спорт более популярным, привлекая большее количество людей, стремящихся к серьёзным заработкам. Сам теннис становится всё более искусным, мощным, игроки становятся всё сильнее, но это общий тренд: чем больше людей, участвующих в том или ином виде спорта, тем выше достижения. Я не могу сказать, что коммерциализация спорта мне по душе, но приходится признавать, что большие деньги привлекают людей, — приводит слова Познера «РБ Бизнес».

Напомним, Познер прокомментировал финал Итогового турнира ATP, который состоялся в Турине (Италия) в воскресенье, 17 ноября. Синнер стал чемпионом соревнований.

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