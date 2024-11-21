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«Вот как скучаю по теннису». Джокович показал видео, где гонится за мячом с открытым ртом

«Вот как скучаю по теннису». Джокович показал видео, где гонится за мячом с открытым ртом
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в своём TikTok-аккаунте видео, в котором с открытым ртом и на четвереньках гонится за теннисным мячом, который подвешен на верёвку.

«Вот как сильно я скучаю по теннису», — подписал видео Джокович.

В последний раз Джокович выходил на корт на выставочном турнире «Шлем шести королей». Там Новак в полуфинале проиграл будущему чемпиону итальянцу Яннику Синнеру, а в матче за третье место оказался сильнее испанца Рафаэля Надаля. После этого серб снялся с «Мастерса» в Париже и Итогового чемпионата ATP – 2024.

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