«Вот как скучаю по теннису». Джокович показал видео, где гонится за мячом с открытым ртом

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в своём TikTok-аккаунте видео, в котором с открытым ртом и на четвереньках гонится за теннисным мячом, который подвешен на верёвку.

«Вот как сильно я скучаю по теннису», — подписал видео Джокович.

В последний раз Джокович выходил на корт на выставочном турнире «Шлем шести королей». Там Новак в полуфинале проиграл будущему чемпиону итальянцу Яннику Синнеру, а в матче за третье место оказался сильнее испанца Рафаэля Надаля. После этого серб снялся с «Мастерса» в Париже и Итогового чемпионата ATP – 2024.