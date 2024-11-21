Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пресс-служба ATP опубликовала пост, посвящённый Рафаэлю Надалю

Пресс-служба ATP опубликовала пост, посвящённый Рафаэлю Надалю
Комментарии

Пресс-служба ATP отреагировала на завершение карьеры 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

«Конец карьеры. Начало наследия», — прокомментировала ATP уход Надаля из спорта.

Ещё 10 октября Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024. В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Испанец потерпел лишь второе поражение в одиночном разряде в Кубке Дэвиса в карьере при 29 победах. Первое было в феврале 2004 года от чеха Иржи Новака.

Материалы по теме
Рейтинг знаковых матчей Надаля: битвы с Федерером и Джоковичем, сенсация на «Ролан Гаррос»
Рейтинг
Рейтинг знаковых матчей Надаля: битвы с Федерером и Джоковичем, сенсация на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android