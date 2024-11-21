Пресс-служба ATP опубликовала пост, посвящённый Рафаэлю Надалю

Пресс-служба ATP отреагировала на завершение карьеры 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

«Конец карьеры. Начало наследия», — прокомментировала ATP уход Надаля из спорта.

Ещё 10 октября Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024. В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Испанец потерпел лишь второе поражение в одиночном разряде в Кубке Дэвиса в карьере при 29 победах. Первое было в феврале 2004 года от чеха Иржи Новака.