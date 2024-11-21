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Познер считает, что результаты Даниила Медведева повышают интерес детей к теннису

Познер считает, что результаты Даниила Медведева повышают интерес детей к теннису
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Известный журналист и телеведущий Владимир Познер предположил, как результаты именитых российских теннисистов влияют на интерес молодого поколения к данному виду спорта.

– Как вы считаете, для развития тенниса в России важнее успехи наших больших теннисистов, таких как Даниил Медведев, или главное — это доступность инфраструктуры?
– Я думаю, что громкие успехи отдельно взятого спортсмена или командного вида спорта резко повышают интерес и стремление детей, подростков участвовать в этом виде спорта. Конечно, инфраструктура крайне важна, но, как мне кажется, существование кумиров ещё важнее. В конце концов, можно воспользоваться чужой инфраструктурой, а чужих кумиров не бывает, — приводит слова Познера «РБ Бизнес».

Напомним, Познер прокомментировал финал Итогового турнира ATP, который состоялся в Турине (Италия) в воскресенье, 17 ноября. Синнер стал чемпионом соревнований.

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