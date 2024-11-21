Сумит Нагал: матч Надаль vs Нагал остался мечтой

93-я ракетка мира 27-летний индийский теннисист Сумит Нагал иронично отреагировал на завершение профессиональной карьеры 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

«Матч Надаль против Нагала остался мечтой», — написал Сумит в социальных сетях, добавив эмодзи «слеза».

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024 (командный турнир). В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.

Теннисист с наибольшим количеством трофеев: