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«У меня нет слов». Паолини — о победе Италии в Кубке Билли Джин Кинг — 2024

«У меня нет слов». Паолини — о победе Италии в Кубке Билли Джин Кинг — 2024
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала победу своей сборной в Кубке Билли Джин Кинг – 2024.

«Невероятный год. Закончить его с победой в Кубке Билли Джин Кинг просто великолепно, у меня нет слов. Я стараюсь радоваться каждому моменту. Важно понимать, мне повезло быть в этом положении, в данной команде. Мне кажется, на этой неделе мы играли невероятно. Сегодня повторяла себе, что нужно выложиться на 100%. Если выиграем, то выиграем, если проиграем, то примем этот факт. Я боролась за каждый мяч», — приводит слова Паолини пресс-служба турнира.

В финале Кубка Билли Джин Кинг – 2024 итальянки со счётом 2:0 обыграли команду Словакии. Команда завоевала данный трофей впервые с 2013 года.

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