Карлос Алькарас опубликовал мем о том, как на его жизни отразился уход Надаля из спорта

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях мем о том, как на его жизни отразилось завершение карьеры 22-кратным чемпионом ТБШ, бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

«Моя жизнь после того, как Рафа Надаль завершил карьеру», — гласит подпись к мему.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6. Алькарас также принимал участие в поединке с Нидерландами: он выиграл одиночную встречу, однако в парном поединке вместе с Марселем Гранольерсом потерпел поражение.