Шрамкова — о поражении Словакии в КБДК: нам понадобится пара дней, чтобы осознать это

Словацкая теннисистка, победительница одного турнира WTA в одиночном разряде Ребекка Шрамкова прокомментировала поражение своей сборной в финале Кубка Билли Джин Кинг – 2024.

«Во время матча я чувствовала себя хорошо, у меня не было повреждений. Эмоции сейчас грустные, но нам нужно взглянуть на это с точки зрения перспективы. То, чего мы достигли, невероятно. Возможно, нам понадобится пара дней, чтобы осознать это. Есть много положительных моментов, которые мы уносим отсюда», — приводит слова Шрамковой Punto de Break.

В финале Кубка Билли Джин Кинг – 2024 Словакия со счётом 0:2 уступила команде Италии.