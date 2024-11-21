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Новак Джокович представил новую коллекцию часов Hublot

Новак Джокович представил новую коллекцию часов Hublot
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович представил новую коллекцию часов класса «люкс» Hublot.

Фото: Hublot.com

Джокович стал амбассадором Hublot в 2021 году. Теннисист часто появляется на публике в часах швейцарского производителя.

Ранее Джокович снялся с Итогового чемпионата ATP — 2024 из-за травмы. В последний раз серб выходил на корт на выставочном турнире «Шлем шести королей». Там Новак в полуфинале проиграл будущему чемпиону итальянцу Яннику Синнеру, а в матче за третье место оказался сильнее испанца Рафаэля Надаля. После этого Джокович снялся с «Мастерса» в Париже и Итогового чемпионата ATP – 2024.

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