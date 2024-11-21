Дядя Надаля считает, что теннисист завершил карьеру в наиболее подходящее время

Дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля Тони Надаль прокомментировал завершение карьеры племянником.

«Мы все знали, что этот день должен был наступить. Если учитывать, как развивались последние несколько месяцев, думаю, что Рафаэль принял наиболее подходящее решение. Он привык доводить всё до конца: свои победы, восстановления… и доверял своему телу, чтобы оно работало на него. На этот раз всё было не так. Люди добиваются такого успеха, потому что они одержимы тем, что делают, у них есть страсть. И, когда они испытывают страсть, они хотят продолжать своё дело», — приводит слова Тони Надаля Punto de Break.

Ещё 10 октября Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024. В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.