«Эта встреча помечена в моём календаре». Кирьос — о желании сыграть с Синнером

Финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос высказался об изменениях в теннисе, которые произошли во время отсутствия австралийского спортсмена. Он в очередной раз высказался о желании встретиться с Янником Синнером, который в марте 2024 года дважды сдал положительный тест на допинг.

«В теннисе происходит смена караула. Рафы и Федерера больше нет. Думаю, можно прямо говорить, что конец карьеры Новака близок. Но есть Алькарас, Руне, Синнер – они претендуют на то, чтобы быть главными. Я бы хотел как-нибудь встретиться с Синнером. Надеюсь, не в первом же матче после возвращения… Но эта встреча точно помечена в моём календаре. Ещё очень весело играть с Циципасом. Корты везде немного замедлились. Думаю, мы сможем увидеть больше универсального стиля игры. Больше нет игроков, которые играют только подачей… Все представители топ-10 отлично двигаются по корту. Спорту больше нравятся те, кто универсален. Те, у кого нет слабых сторон. Они удивительно принимают. К примеру, Синнер бегает до конца и бьёт по мячу максимально сильно», — сказал Кирьос в рамках The AO Show.

В 2023 году Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В этом сезоне он ни разу не выходил на корт. В октябре Ник заявил, что намерен сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2025.