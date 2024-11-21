«Неужели с Янником всё закончилось?» CdS — о Калинской и Синнере

14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер испытывают кризис в отношениях, заявляет Corriere dello Sport.

Калинская отписалась от Синнера в социальных сетях и поставила лайк под комментарием пользователя, который заявил, что Анна не получает должного внимания от итальянца.

Кроме того, российская теннисистка не поддержала Янника Синнера на Итоговом турнире — 2024, который прошёл в Турине (Италия). Калинская решила провести отпуск в Москве. Как сообщает Corriere dello Sport, в Турине была замечена бывшая девушка итальянца модель Мария Браччини.

Материал издания, в котором рассматриваются отношения Калинской и Синнера, заканчивается так: «Калинская показывает себя безмятежной, хоть её глаза, кажется, скрывают грусть. Неужели с Янником всё закончилось так?»