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Карен Хачанов показал, как проводит отпуск в Альпах

Карен Хачанов показал, как проводит отпуск в Альпах
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19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал фотографию с отдыха в Анси (Франция). Город расположен в Альпах на юго-востоке Франции.

Фото: страница хачанова в социальных сетях

Фото: страница хачанова в социальных сетях

Ранее Хачанов отдыхал с семьёй на Сейшельских островах. Спортсмен весело проводил время со своими сыновьями Давидом и Микаэлем.

В 2024 году Карен Хачанов выиграл два титула — на турнирах в Дохе (Катар) и в Алма-Ате (Казахстан). Кроме того, россиянин дошёл до полуфинала «Мастерса» во французском Париже, где из-за повреждения уступил хозяину корта Уго Умберу. Позднее Хачанов сообщил, что у него было диагностировано растяжение второй степени в двух частях правой ноги.

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