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«Ты не только игрок, но и личность». Янник Синнер обратился к Рафаэлю Надалю

«Ты не только игрок, но и личность». Янник Синнер обратился к Рафаэлю Надалю
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» завершившему карьеру испанцу Рафаэлю Надалю.

«Рафа, что я могу сказать… Спасибо большое за всё, что ты сделал и дал нам. Ты не только игрок, но и личность. Великолепная карьера. Огромные поздравления тебе, команде и семье. Желаю всего наилучшего в новой главе твоей жизни», — сказал Синнер в видеообращении на своей странице в социальных сетях.

Ещё 10 октября Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024. В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

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