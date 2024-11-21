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Коккинакис обыграл Шелтона в четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2024

Коккинакис обыграл Шелтона в четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2024
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Австралиец Танаси Коккинакис обыграл американца Бена Шелтона в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса со счётом 6:1, 4:6, 7:6. Он вывел вперёд Австралию в противостоянии с США за выход в полуфинал турнира.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 12:15 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 6 14
6 		4 7 16
         
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. В её рамках Коккинакис 18 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету его соперника 21 эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Далее на корте встретятся американец Тейлор Фриц и австралиец Алекс де Минор. Ранее теннисисты играли на Итоговом турнире — 2024 в Турине. Фриц оказался сильнее соперника из Австралии.

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