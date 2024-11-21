Чесноков: Шнайдер вполне может получить награду «Прогресс года»

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков прокомментировал попадание россиянки Дианы Шнайдер в число номинантов WTA на награду «Прогресс года».

«Я считаю заслуженным, что Шнайдер включили в эту номинацию. Она провела потрясающий сезон, здорово играла на разных покрытиях в этом году, закончила сезон в топ-15 мирового рейтинга. Видно, что она хорошо поработала над собой, заметно прибавила физически. У неё великолепное чувство мяча, потрясающие удары. Соперницы за эту награду у неё достойные, но я думаю, что Шнайдер вполне может её получить», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

3 ноября Диана Шнайдер стала чемпионкой турнира в Гонконге. Для россиянки этот титул стал четвёртым в карьере. Первые три она выиграла на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд), травяном турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).