Фриц обыграл де Минора в 1/4 финала Кубка Дэвиса и сравнял счёт между США и Австралией
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Американский теннисист Тейлор Фриц в двух сетах одолел Алекса де Минора в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса со счётом 6:3, 6:4. Он сравнял счёт в противостоянии США и Австралии за выход в полуфинал турнира.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 15:00 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Алекс де Минор
А. де Минор
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В её рамках Фриц 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника 12 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Таким образом, выход в финал Кубка Дэвиса — 2024 разыграют американцы Остин Крайчек/Раджив Рам и австралийцы Мэттью Эбден/Джордан Томпсон.
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