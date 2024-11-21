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Фриц обыграл де Минора в 1/4 финала Кубка Дэвиса и сравнял счёт между США и Австралией

Фриц обыграл де Минора в 1/4 финала Кубка Дэвиса и сравнял счёт между США и Австралией
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Американский теннисист Тейлор Фриц в двух сетах одолел Алекса де Минора в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса со счётом 6:3, 6:4. Он сравнял счёт в противостоянии США и Австралии за выход в полуфинал турнира.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 15:00 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В её рамках Фриц 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника 12 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Таким образом, выход в финал Кубка Дэвиса — 2024 разыграют американцы Остин Крайчек/Раджив Рам и австралийцы Мэттью Эбден/Джордан Томпсон.

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